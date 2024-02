Pakistan bez Twittera i Instagramu. Stanowcza reakcja Stanów Zjednoczonych

Organizacje monitorujące dostęp do Internetu zwróciły uwagę na przerwy w dostępie do sieci i ograniczenia w łączeniu się z poszczególnymi aplikacjami. Stało się to po protestach wywołanych zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości podczas wyborów w Pakistanie.

Jesteśmy zaniepokojeni wszelkimi doniesieniami o ograniczeniach korzystania z wolności słowa i zrzeszania się w Pakistanie. rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller

– Jesteśmy zaniepokojeni wszelkimi doniesieniami o ograniczeniach korzystania z wolności słowa i zrzeszania się w Pakistanie, w tym o częściowym lub całkowitym odcięciu Internetu wprowadzonym przez rząd. Obejmuje to oczywiście platformy mediów społecznościowych – powiedział rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller.

Stany Zjednoczone wzywają do poszanowania wolności słowa

Miller poinformował, że Waszyngton wezwał Pakistan do poszanowania wolności słowa i „przywrócenia dostępu do wszelkich mediów społecznościowych, które zostały ograniczone, w tym Twittera”. Powiedział też, że apel USA został przekazany Pakistanowi oficjalnymi kanałami.