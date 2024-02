Białoruś. Synagoga w Słonimiu do kupienia za 50 złotych

Na pierwszą elektroniczną aukcję we wrześniu ubiegłego roku budynek wystawiono za równowartość ok. 78 tys. złotych, ale nie zgłosił się żaden chętny. Teraz władze powiatu (rejonu) słonimskiego znów chcą go sprzedać. Cena wywoławcza to równowartość ok. 50 złotych.

Magazyn żniwiarek, magazyn mebli

Ruina barokowej synagogi z 1642 roku stoi w centrum miasteczka – dawniej dużego ośrodka życia żydowskiego – przy ulicy Radzieckiej 1. Świątynia była używana do wkroczenia Niemców w 1941 roku. Okupanci zamienili ją na magazyn sprzętu rolniczego (w którym ukrywał broń jeden z miejscowych, żydowskich partyzantów). Żydowska społeczność miasteczka została wymordowana do końca 1942 roku. Po zajęcia Słonimia przez armię radziecką synagoga zmieniła przeznaczenie – stała się magazynem fabryki mebli.

Po rozpadzie ZSRR dopiero w 2001 roku budynek odzyskał białoruski związek religijny Żydów. Jednak na terenie republiki pozostało bardzo dużo żydowskich zabytków, a społeczność znacznie się zmniejszyła. Dlatego związek nie udźwignął kosztów rekonstrukcji i przekazał go miejscowym władzom.

Rekonstrukcja w cieniu rewolucji

W 2018 roku do zakupu dawnej synagogi przymierzała się podobno brytyjska Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Ale w 2020 roku Aleksander Łukaszenko sfałszował wybory prezydenckie, stłumił siłą protesty i został objęty sankcjami.