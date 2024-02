Chiny: Pisarz z australijskim obywatelstwem skazany na śmierć. "MSZ przerażone"

W związku z wyrokiem do MSZ w Canberze wezwano chińskiego ambasadora. Jak przyznała podczas konferencji prasowej minister spraw zagranicznych Penny Wong, „australijski rząd jest przerażony tą decyzją”. Zaznaczyła także, że wyrok to wstrząs dla Yanga Hengjuna oraz jego rodziny, a także dla "wszystkich, którzy go wspierali”. Wong oczekuje, że ambasador Chin Xiao Qian "w najostrzejszych słowach" zaprotestuje przeciwko wyrokowi.

Reklama

Jak pisze brytyjski dziennik „The Guardian”, rodzina Yanga „była zszokowana i zdruzgotana decyzją sądu”.

Czytaj więcej Społeczeństwo Chiny: Za pielgrzymkę do Mekki został skazany na karę śmierci Chińskie władze w regionie Sinciangu skazały na karę śmierci ujgurskiego biznesmena i filantropa. Mężczyzna miał na własną rękę udać się na pielgrzymkę do Mekki.

Pisarz i bloger Yang Hengjun skazany w Chinach na karę śmierci w zawieszeniu

Yanga Hengjuna, prodemokratycznego blogera i pisarza, zatrzymano w Kantonie w styczniu 2019 roku. Proces mężczyzny odbył się za zamkniętymi drzwiami w maju 2021 roku – władze chińskie oskarżyły go o szpiegostwo, mimo że nie ujawniły na rzecz jakiego państwa miał rzekomo szpiegować.

Ogłoszenie wyroku wielokrotnie przekładano. Dopiero teraz posiadający australijskie obywatelstwo pisarz i bloger został skazany na karę śmierci. Agencja Reutera zauważa, że wyrok śmierci w zawieszeniu zwykle jest zmieniany po pewnym czasie na karę dożywotniego więzienia.