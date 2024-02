Rak coraz większym problemem. WHO: Liczba przypadków znacząco wzrośnie

Rak szyjki macicy był ósmym najczęściej występującym nowotworem na świecie i dziewiątą najczęstszą przyczyną zgonów z powodu raka (661 tys. nowych przypadków, 348 tys. zgonów). To najczęstszy nowotwór u kobiet w 25 krajach, z których wiele znajduje się w Afryce Subsaharyjskiej.

Choroby nowotworowe. Liczba przypadków wzrośnie

Z opracowania Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że ryzyko związane z rakiem jest skorelowane z tzw. wskaźnikiem rozwoju społecznego (ang. Human Development Index, HDI) w poszczególnych państwach. W tekście czytamy, że szczególnie ma to miejsce w przypadku raka piersi. W państwach z wysokim HDI, rak piersi zostanie wykryty u 1 na 12 kobiet, a 1 na 71 kobiet umrze z powodu tej choroby. W krajach o niskim HDI, rak piersi zostanie wykryty u 1 na 27 kobiet, a dla 1 na 48 kobiet choroba okaże się śmiertelna.

Według szacunków WHO, w 2050 r. nowych przypadków raka będzie na całym świecie 35 milionów - co oznacza wzrost o 77 proc. w porównaniu z szacowanymi na 2022 rok 20 milionami. Według agencji WHO ds. raka, szybko rosnące obciążenie chorobami nowotworowymi na świecie odzwierciedla zarówno starzenie się i wzrost populacji, jak również zmiany w tym, w jakim stopniu ludzie narażeni są na czynniki ryzyka. "Tytoń, alkohol i otyłość to główne czynniki zwiększające zachorowalność na raka, a zanieczyszczenie powietrza wciąż jest kluczowym czynnikiem wpływającym na środowiskowe czynniki ryzyka" - czytamy w opracowaniu WHO przygotowanym z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem.