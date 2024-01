ReImagine TALKS. Wyobraź sobie rolnictwo na nowo z Louise Fresco

Jej zdaniem potrzebujemy planu dla przyszłego rolnictwa, który powinien rozpocząć się od odpowiedzenia na pewne pytania – nie na poziomie krajowym, lecz europejskim. Gdzie chcemy chronić przyrodę? Gdzie chcemy mieć najnowocześniejsze i najbardziej innowacyjne farmy, a gdzie bardziej wielofunkcyjne grupy gospodarstw czy podejście do wykorzystywania gruntu? Miejsca, w których częściowo chroni się przyrodę i bioróżnorodność, a które zarazem pełnią określone funkcje społeczne dla dzieci, osób starszych i tak dalej. Unia Europejska powinna zadać sobie pytanie, jak bardzo chcemy być samowystarczalni w kwestii żywności. Jak bardzo chcemy być w przyszłości liderem pod względem redukcji odpadów czy wykorzystania gruntu i czego potrzebujemy, by to osiągnąć?. W obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej mocno nierozsądne było stwierdzenie, że w Europie nie będziemy już produkować bardzo dużo żywności. To ryzyko, którego nie powinniśmy podejmować.

Na koniec rozmowy profesor Fresco, autorka książki „Hamburgers in Paradise: The Stories behind the food we eat”, dzieli się cenną poradą dla całego społeczeństwa: Ewoluujemy, Każdego dnia uczymy się czegoś nowego, czy to w rolnictwie, czy w transporcie, czy w medycynie. I choć dla niektórych jest to źródłem niepewności, możemy również odczuwać dumę i komfort związane z tym, że potrafimy to osiągnąć, że mamy otwarte społeczeństwo, otwartą debatę i wymianę opinii oraz faktów naukowych.

