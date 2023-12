Fundacja zwróciła się wówczas do premiera Morawieckiego z apelem "o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do zapewnienia finansowego wsparcia, umożliwiającego nam dalszą pomoc dzieciom w najtrudniejszych, często krytycznych, sytuacjach". Apel nie przyniósł jednak oczekiwanych efektów.



Zbiórka na Telefon Zaufania

Zbiórkę na rzecz funkcjonowania telefonu Zaufania rozpoczął ówczesny publicysta Szymon Hołownia.



Zbieram, bo trafia mnie szlag" - pisał wtedy Hołownia. "Fundacja wnioskowała o 290 tys. złotych na ten rok, i o 600 tys. na następny. Na durne grające ławeczki, „strzelnice w każdym powiecie”, na wożenie się samolotami do Rzeszowa, objazdowy teatr Poety Mateusza po kraju, dotacje na kolejne toruńskie deale, i propagandowe kampanie - to mają. Na to, by wesprzeć absolutnie każdego, kto chce (i umie) zrobić cokolwiek, żeby najsłabsi spośród nas - dzieci, nie wytrzymujące tempa, jakie narzuca dziś świat nas, dorosłych, nie odbierały sobie życia - środków brak".

Wówczas 100 tys. zł - środki na miesiąc funkcjonowania Telefonu Zaufania zebrano w 12 godzin.

Od tej pory Telefon Zaufania funkcjonował dzięki rządowym dotacjom w wysokości 5 proc. zapotrzebowania, resztę kosztów pokrywano ze zbiórek.