50-letni taksówkarz z Japonii w areszcie za przejechanie gołębia

Brak przeglądu auta może słono kosztować. Kara to nawet 5 tys. zł

Żeby samochód został dopuszczony do ruchu, niezbędne jest wykonanie kilku czynności. Najważniejsze z nich to re rejestracja auta, wykupienie obowiązkowej polisy O i przeprowadzanie badania technicznego. Co grozi za zaniedbania w tym zakresie i czy polskie przepisy odstają od standardów innych krajów?