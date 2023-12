W sumie jest dobrze: w najnowszym badaniu PISA czyli Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów, którego wyniki zostały opublikowane we wtorek, polscy piętnastolatkowie we wszystkich obszarach objętych badaniem są powyżej średniej dla krajów OECD. Ale są jednak znacznie niższe niż w poprzedniej edycji badania (2018 r.).

PISA sprawdza umiejętność czytania ze zrozumieniem, umiejętności matematyczne i rozumienie zjawisk przyrodniczych.

Badanie PISA 2022: U nastoletnich Polaków spadki w każdym z badanych obszarów

W tej edycji badania PISA średni wynik naszych uczniów z matematyki to 489 punktów. To drugie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej – lepsi byli jedynie Estończycy. Wynik polskich uczniów jest zbliżony do wyników 11 innych krajów – Holandii, Irlandii, Belgii, Danii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Australii, Czech, Słowenii, Finlandii i Łotwy.

Dla porównania w 2018 r. było to 516 punktów – o 27 pkt więcej niż wyniosła średnia dla krajów OECD.