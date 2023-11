Sondaż: Polacy bardziej ufają NATO niż Wojsku Polskiemu

Spadek zaufania do policji, wojska, rządu, parlamentu, mediów, NATO i UE

Według sondażu, najmniejszym zaufaniem Polaków cieszą się media publiczne, którym ufa 25 proc. ankietowanych (12,8 proc. "zdecydowanie", 12,2 proc. "raczej"). Nieufność wobec tych instytucji zadeklarowało 61,2 proc. respondentów ("zdecydowanie" 50 proc., a "raczej" 11,2 proc.).

Zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego wyraziło 29 proc. ankietowanych, do Sejmu - 29,3 proc., do rządu - 31,9 proc.

Z danych podanych przez Onet wynika, że w porównaniu z sondażem z czerwca 2022 roku, w Polsce spadło zaufanie m.in. do NATO (o 7,2 pkt. proc.), wojska (o 9,1 pkt.), UE (9,1 pkt.), mediów prywatnych (7,8 pkt.) i publicznych (8,7 pkt.), a także do policji (14,3 pkt.), Senatu (0,5 pkt.), Sejmu (8 pkt.) i rządu (1,8 pkt.).