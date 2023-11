Orkan Ciaran uderzył w Europę Zachodnią. Wkrótce dotrze do Polski

Na północny wschód od Paryża na ciężarówkę spadło drzewo. W wyniku tego zdarzenia zmarł mężczyzna.

W całej Francji 1,2 mln gospodarstwo domowych było bez prądu. Władze departamentu Finistere w Bretanii wezwały ludzi do pozostania w domach, ponieważ wiatr osiągał prędkości 207 km/h. Doprowadziło to do powstanie 20-metrowych fal na morzu.

Orkan Ciaran, który podąża śladem orkanu Babet sprzed dwóch tygodni, wywołał ulewne deszcze i gwałtowne podmuchy wiatry, które spowodowały poważne powodzie w Irlandii Północnej i części Wielkiej Brytanii.

Francuski minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin poinformował na portalu społecznościowym X, że 1315 osób musiało zostać przeniesionych na kempingi lub do schronisk, a w mieście Brest ewakuowano kilka domów po upadku dźwigu.