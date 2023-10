Młodzi Europejczycy mogą odejść od jedzenia mięsa. Mogę też więcej płacić za bilety lotnicze

28 proc. osób w wieku od 18 do 24 lat i 30 proc. osób w wieku od 25 do 34 lat stwierdziło, że byliby skłonni - lub już planują - mieć mniej dzieci niż by chcieli.

Młodzi Europejczycy są również skłonni do rezygnacji z posiadania samochodu. 54 proc. respondentów w wieku od 18 do 24 lat odpowiedziało, że będzie - lub już to wprowadziło w swoim życiu - chodzić pieszo, jeździć na rowerze lub korzystać z transportu publicznego.

21 proc. badanych w wieku od 18 do 24 lat deklaruje, że może całkowicie wyeliminować ze swojej diety mięso i nabiał. 30 proc. odpowiedziało, że są skłonni płacić więcej za podróże lotnicze, a 35 proc. jest gotowych do kupowania tylko używanych ubrań.

Wprowadzenie zakazu produkcji i sprzedaży samochodów z silnikami benzynowymi i diesla popiera 46 proc. osób w wieku od 18 do 24 lat i 42 proc. osób w wieku od 25 do 34 lat.