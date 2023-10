Potwierdza to Anna Michalska, rzeczniczka KG Straży Granicznej: – Cudzoziemcy mówią, że są Syryjczykami, bo łatwiej uzyskać im azyl. Często jednak są to Turcy, obywatele Tadżykistanu, Uzbekistanu. My ich nie sprawdzamy, to obowiązek Słowaków, którzy wydali im dokumenty pobytowe.

Tymczasowe kontrole na granicy ze Słowacją przynoszą efekty

Dr Gajda podkreśla, że „w wielu krajach południa Europy, np. w Rumunii, Bułgarii, Serbii, do dokumentów i do ewidencji jest wpisywane to, co migranci sami ustnie zadeklarują”. – Bez żadnej weryfikacji. Ściągane są od nich odciski palców i puszczani są wolno z nakazem opuszczenia państwa, w którym zostali zatrzymani. Sądzę, że tak może być również w Słowacji, gdzie nie ma zaplecza osobowego, ludzi, którzy mogliby pomóc służbom w przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji – tłumaczy dr Gajda.

Zatrzymani przez polskie służby migranci są odsyłani do Słowacji w ramach readmisji uproszczonej. W ciągu dwóch ostatnich miesięcy przekazano 513 ujętych przy granicy ze Słowacją – 507 to Syryjczycy.

Dr Gajda: – Nie mamy pewności co do tożsamości tych osób, ich weryfikacja jest trudna i zajmuje wiele tygodni. W Polsce migranci są solidnie sprawdzani przez Straż Graniczną przed wydaniem jakiejkolwiek decyzji w ich sprawie. Wypełnia się ankietę przy zatrzymaniu, dokumenty trafiają do właściwego przedstawicielstwa konsularnego i tam są potwierdzane bądź odrzucane. Do tego czasu osoby bez dokumentów pozostają w ośrodku – mówi ekspert.

Wprowadzone przez Polskę od północy w środę tymczasowe kontrole na granicy ze Słowacją przynoszą efekty.