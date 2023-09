- Celem ustawy jest zakazanie wszelkich symboli wykorzystywanych do usprawiedliwienia agresji lub wzywających do wojny - tłumaczyła była minister sprawiedliwości Maris Lauri z Estońskiej Partii Reform, dodając, że osoby nie stosujące się do przepisów ustawy muszą liczyć się z grzywną. - W Kodeksie cywilnym jest przepis mówiący o pozbawieniu obywatelstwa za wspieranie agresji - podkreślała.