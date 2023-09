Abaja podzieliła Francję. Czy na wzór Iranu trzeba będzie wprowadzić „policję ubraniową”?

Problem w tym, że abaja formalnie nie jest znakiem przynależności do islamu. Tak przynajmniej twierdzą organizacje muzułmańskie. To raczej zwyczajowy strój, który pojawił się w Arabii Saudyjskiej i krajach Zatoki Perskiej. Kiedyś obowiązkowy, teraz już tam nim nie jest.

W których krajach zakazane są abaje?

Nie ma też restrykcji odnośnie do noszenia w szkołach abai przez uczennice w innych krajach zachodnich, jak Niemcy, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. We Francji pojawiły się więc obawy, że na wzór Iranu trzeba będzie wprowadzić „policję ubraniową”, która np. określi długość spódnic, w jakich mogą chodzić uczennice. W środę z tego powodu wybuchł strajk w jednym z liceów Saint-Denis, w zamieszkanej w przytłaczającym stopniu przez imigrantów muzułmańskich miejscowości pod Paryżem.

Polemikę w sprawie abai wywołał minister edukacji Gabriel Attal (w środku, obok prezydenta Emmanuela Macrona w czasie wizyty w szkole w mieście Orthez) Foto: EPA/CAROLINE BLUMBERG / POOL

Sprawa podzieliła też scenę polityczną. Zakaz poparły ugrupowania i politycy skrajnej prawicy, w tym Marine Le Pen czy ostrzegający przed „zastąpieniem” rdzennej ludności Francji przez wyznawców proroka Éric Zemmour. Attala wsparli też gaullistowscy Republikanie.

Sprawa okazała się natomiast bardziej złożona na lewicy. Tu do poparcia dla zakazu noszenia abai przyłączyła się Partia Socjalistyczna oraz Francuska Partia Komunistyczna. Obu ugrupowaniom nie tyle chodzi o zagrożenie ze strony imigrantów, co pryncypialne podejście do respektowania zasady laickości.

Jednak mające o wiele większe wpływy ugrupowanie Francja Niepokorna (FI) Jean-Luca Mélenchona uznała, że jest to naruszenie wolności obywatelskiej. To ona wystąpiła do Rady Stanu z wezwaniem do określania, czy nowe regulacje są zgodne z francuską konstytucją.