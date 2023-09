Zamieszki w Szwecji po spaleniu Koranu. W Malmö płonęły samochody

W poniedziałek rano w Rosengard podpalano opony i kosze na śmieci, a niektórzy demonstranci rzucali hulajnogami elektrycznymi, rowerami i elementami ogrodzeń. Niektórzy uczestnicy demonstracji mieli transparenty z hasłami nawiązującymi do spalenia Koranu.



- Rozumiem, że publiczne zgromadzenia takie jak to, wywołują silne emocje. Ale nie możemy tolerować zakłócania spokoju i agresywnych demonstracji takich jak te, które widzieliśmy w niedzielę po południu - powiedziała oficer lokalnej policji, Petra Stenkula.



- To niezwykle godne ubolewania, że po raz kolejny jesteśmy świadkami przemocy i wandalizmu w dzielnicy Rosengard - dodała.



Szwecja bada, czy może zakazać spalania Koranu z obawy o bezpieczeństwo narodowe

W ubiegłych miesiącach Momika, uchodźca z Iraku, bezcześcił Koran kilkukrotnie w czasie antymuzułmańskich protestów w Sztokholmie, co wywoływało gniew w wielu muzułmańskich krajach. Szwedzka policja wyrażała każdorazowo zgodę na demonstrację, powołując się na wolność słowa.



Reakcją na spalanie Koranu w czasie demonstracji w Szwecji doszło do ataków na szwedzkie placówki dyplomatyczne i gróźb ze strony muzułmańskich ekstremistów. Liderzy muzułmańskiej społeczności w Szwecji wezwali władze kraju do znalezienia sposobu, by powstrzymać kolejne demonstracje, podczas których podpalany miałby zostać Koran.