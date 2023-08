Rosyjscy oligarchowie czyszczą swe biografie

Unikając występowania przeciw wojnie pozostali miliarderzy i oligarchowie usiłują usunąć – tak, jak i Wołoż – wszelkie wzmianki o swych związkach z Rosją. Właściciel naftowego TNK i holdingu aluminiowo-tytanowego Renowa (oba, oczywiście rosyjskie) Wiktor Wekselberg obecnie przedstawia się jako „inżynier”, „urodzony na Ukrainie” (w rzeczy samej, urodził się w Drohobyczu) i „mieszkający na Cyprze”. „Urodzony na Ukrainie (we Lwowie-red.) rosyjsko-izraelski biznesmen” to z kolei Michaił Fridman z Alfa-banku, objęty sankcjami Wielkiej Brytanii i UE.

Aliszer Usmanow w rosyjskiej wersji Wikipedii występuje jako „rosyjski przedsiębiorca”, ale w angielskiej jest już „uzbecko-rosyjskim” (rzeczywiście, urodził się w Uzbekistanie). Z kolei rosyjski miliarder Ruben Wardanian to „finansista ormiańskiego pochodzenia”.

Wojna w Wikipedii

- Pierwsze, co robią ludzie (przygotowujący decyzje o sankcjach wobec poszczególnych Rosjan-red.) to zaglądają do Wikipedii. Dlatego w Wikipedii trwa walka na śmierć i życie – wyjaśnia zachowania miliarderów Ilia Szumanow z Transparency International – Russia.

Poza własnymi stronami internetowymi tam przede wszystkim oligarchowie „czyszczą biografie”. Kilkakrotnie na przykład usuwano tam z życiorysu Aleksandra Wołoża informację, że jest rosyjskim miliarderem – i tyleż razy była przywracana.

- Nawet w prośbach do amerykańskiego departamentu finansów (i w pozwach przeciw niemu) w celu usunięcia z listy sankcyjnej zainteresowani – znam konkretny przypadek kobiety-bankiera – piszą „born in Russian-Ukrainian family”. To znaczy, nawet nie ona sama urodziła się na Ukrainie, ale pisze Amerykanom, że jakiś jej krewny pochodził stamtąd. To dzieje się zresztą za poradą specjalistów, którzy podsuwają potrzebującym takie argumenty – wyjaśnia Szumanow meandry obecnych biografii rosyjskich miliarderów.