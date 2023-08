Promowała w sieci weganizm. Zmarła po stosowaniu restrykcyjnej diety opartej na egzotycznych owocach

Kobieta twierdziła, że jej śmierć była związana z "wyczerpaniem organizmu" dietą wegańską.

39-latka od co najmniej 10 lat stosowała dietę wegańską. Jeden z bliskich przyjaciół powiedział "The New York Post", że przez ostatnie siedem lat Samsonowa żywiła się chlebowcem różnolistnym i durianem, ostrym tropikalnym owocem o konsystencji kremu.

Inny znajomy powiedział, że patrzyli, jak "rozpływa się na naszych oczach", ale wierzyła, że "wszystko jest w porządku".

Samsonowa często promowała "mono posiłki" w swoich mediach społecznościowych i zamieszczała filmy, na których spożywa tylko tuzin pomidorków koktajlowych z awokado za jednym razem.

We wpisie zamieszczonym na Instagramie z 7 czerwca Samsonowa udostępniła serię zdjęć wraz z podpisem, że jest podekscytowana sezonem owocowym w Tajlandii.