Mieszkańcy Korei Południowej otrzymują tajemnicze przesyłki. Odbiorcy w szpitalu

Południowokoreańska policja poinformowała w sobotę, że od czwartku otrzymała setki zgłoszeń związanych z otrzymywaniem przez mieszkańców pochodzących z całego kraju tajemniczych paczek, które wysyłane są z zagranicy. Łącznie tego rodzaju zgłoszeń było już 2,1 tys.

Jedna z pierwszych przesyłek wysłana miała zostać do ośrodka pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnościami, znajdującego się w mieście Ulsan. Pracownicy placówki otworzyli paczkę w wyniku czego trafili do szpitala z objawami takimi jak zawroty głowy czy problemy z oddychaniem.

Podejrzane przesyłki w Korei Południowej

Lokalna policja wszczęła w sprawie paczek śledztwo. Obecnie przeprowadza między innymi kontrole zawartości podejrzanych przesyłek. Choć do wtorku sprawdzono ich łącznie 679, to dotychczas nie znaleziono w nich żadnych toksyn ani innych substancji, które mogłoby stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia człowieka. W większości przesyłek znajdowały się niedrogie produkty – między innymi balsamy do ust. Część przesyłek nie miała żadnej zawartości.

Przedmioty, które znajdowały się w wysłanych paczkach zostały przesłane do analizy. Śledczy wciąż będą sprawdzać, jakie ewentualnie substancje mogą się w nich znajdować.