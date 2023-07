Rosjanie apelują do Łukaszenki: Ojczulku, pomóż

W opublikowanym w lokalnym portalu Livekuban nagraniu występuje niepełnosprawny mężczyzna na wózku, który blokuje most, poprzez który na wysypisko docierają ciężarówki. Mężczyzna mówi, że mimo wyroku sądu, który stanął po stronie mieszkańców i stwierdził liczne naruszenia prawa, właściciele wysypiska „nic nie robią”. - Ludzie zwracają się do prezydenta Białorusi. To bardzo dziwne, bo przecież mamy naszego prezydenta, Władimira Putina – stwierdza miejscowy bloger Igor Szczerbacki.

Kiedyś chciał zastąpić Jelcyna

Gdy urzędujący od niemal trzech dekad Aleksander Łukaszenka wystąpił w roli pośrednika pomiędzy zbuntowanymi najemnikami Grupy Wagnera a Władimirem Putinem, wielu ekspertów w Rosji nazywało go „zbawcą” i twierdziło, że udaremnił wojnę domową w ich kraju. Będący u szczytu popularności w Rosji w latach 90. białoruski dyktator był uważany za jednego z następców schorowanego i często zaglądającego do kieliszka Borysa Jelcyna. Młody wówczas białoruski przywódca miał w Rosji reputację „dobrego gospodarza” i cieszył się poparciem wielu rosyjskich gubernatorów. Wielu uważa, że to dlatego Łukaszenka utworzył z Jelcynem Państwo Związkowe Białorusi i Rosji. Ówczesny współpracownik Łukaszenki Aleksander Feduta (skazany na Białorusi w ubiegłym roku na 11 lat łagrów) wspominał, że pod koniec rządów Jelcyna to Anatolij Czubajs (szef administracji Jelcyna) zablokował białoruską wersję porozumienia, które pozwalało Łukaszence stanąć na czele Państwa Związkowego. Ostatecznie podpisano inną wersję dokumentu, a kilka tygodni później Jelcyn wskazał następcę - Władimira Putina.

Najnowsze sondaże wskazują, że obecnie białoruski dyktator cieszy się największym od początku lat 90. poparciem w Rosji. A z marcowego sondażu rosyjskiej Fundacji Opinii Publicznej (FOM) wynika, że pozytywny stosunek do Łukaszenki ma 59 proc. Rosjan (w 2000 roku miał 40-procentowe poparcie). Z kolei 66 proc. Rosjan opowiada się za zjednoczeniem obu państw.