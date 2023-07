Ameryka się starzeje. Średnia wieku podskoczyła

– Bez szybkiego przyrostu w młodszych pokoleniach średnia będzie nadal rosła – przewiduje Kristie Wilder, demografka z amerykańskiego Biura Spisu Ludności, który właśnie opublikował dane dotyczące wieku Amerykanów.

Do 2000 r. mediana wieku Amerykanów podskoczyła do 35 lat. Obecnie to 38,9 lat i jest najwyższa w historii tego kraju.

USA dogania Europę

Starzejące się społeczeństwo to rezultat spadających od dekad narodzin oraz rosnącej oczekiwanej długości życia. – Arytmetyka tu jest prosta – mówi w wywiadzie dla „NYT” Andrew Beveridge z Social Explorer, organizacji zajmującej się badaniami demograficznymi.

Ameryka dogania kraje europejskie, gdzie średnia wieku to 44 lata. Coraz starsze społeczeństwo to wyzwanie dla amerykańskiego rynku pracy, gospodarki oraz społecznych programów socjalnych. Eksperci przewidują coraz większe braki rąk do pracy, co jeśli chodzi o sektor opieki zdrowotnej, może okazać się poważnym problemem, w miarę jak społeczeństwo będzie coraz starsze.