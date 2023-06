Kryzys migracyjny w USA. Organizacje humanitarne nie nadążają w organizowaniu pomocy

To również są miasta zarządzane przez demokratycznych burmistrzów. W ramach odwetu na demokratycznej administracji państwowej gubernatorzy Teksasu Greg Abbott oraz Florydy Ron DeSantis ponad rok temu zaczęli wysyłać na północ autobusy z migrantami, którzy dopiero co przekroczyli granicę i czekają na decyzję w sprawie ich podania o azyl czy inny program wizowy.

Czytaj więcej Polityka Titan i zatopiona łódź z migrantami. Barack Obama: To nieakceptowalne Fakt, że więcej uwagi poświęca się łodzi podwodnej przewożącej pięć osób niż łodzi z uchodźcami tonącej u wybrzeży Grecji z 700 osobami na pokładzie, jest nie do zaakceptowania - uważa były prezydent USA Barack Obama.

Burmistrz Nowego Jorku Adams sam też wysłał ponad sto rodzin imigranckich w inne miejsca. – W przeciwieństwie do władz Teksasu czy Florydy, którzy zmuszają migrantów do wyjazdu do określonych miejsc na północy, my współpracujemy z nimi i umożliwiamy im podróż do miejsc, do których chcą jechać, gdzie mają rodzinę czy przyjaciół – informuje rzecznik prasowy urzędu miasta.

Niechęć amerykańskiej prowincji do migrantów

Eric Adams próbuje też przerzucić ciężar opieki nad migrantami na inne części stanu Nowy Jork, gdzie koszty utrzymania są niższe. Oferuje dowóz autobusami, opłacenie ich zakwaterowania i wyżywienia przez cztery miesiące. Ten plan działania jednak oburza republikanów, którzy winą za napływ migrantów do USA obarczają demokratów broniących istnienia tzw. sanctuary cities, czyli miast, gdzie migranci mogą przebywać bez strachu, że zostaną na ulicy zatrzymani przez służby imigracyjne.

Teraz ponad 20 powiatów w stanie Nowy Jork wprowadziło stan wyjątkowy, na mocy którego hotele mogą odmawiać przyjmowania migrantów. Kilku jurysdykcjom udało się zdobyć sądową blokadę chroniącą przed napływem migrantów.

Czekając na zgodę

Lokalne organizacje non profit zbierają środki pomocowe dla migrantów, a ci często czują, że nie są mile widziani. – W hotelu mówi się o tym, żeby nie wychodzić często na zewnątrz, bo ludziom się nie podoba, że tu jesteśmy – mówi w wywiadzie dla „NYT” jeden z migrantów, który wylądował w 30-tysięcznym miasteczku Newburgh na północ od Nowego Jorku.