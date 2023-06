Za przyjęciem poprawek głosowało 55 członków Riigikogu, przeciw było 34.

W przepisach wprowadzono taką modyfikację definicji instytucji małżeństwa w rozumieniu prawa rodzinnego, aby związek małżeński mogły zawrzeć dowolne dwie pełnoletnie osoby fizyczne, niezależnie od płci.

Jako alternatywa dla małżeństwa możliwe są również umowy o konkubinacie. Projekt ustanawia uproszczoną procedurę przejścia od umowy wspólnego pożycia do małżeństwa oraz zawiera przepisy niezbędne do włączenia ustawy o wspólnym pożyciu do porządku prawnego.

W przepisach doprecyzowane także zostały zasady rodzicielstwa w odniesieniu do praw adopcyjnych osób tej samej płci.