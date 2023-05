1 czerwca: Nie tylko Dzień Dziecka, ale i Ogólnopolski Dzień bez Alkoholu

1 czerwca to Ogólnopolski Dzień bez Alkoholu. Święto ustanowiono uchwałą Sejmu RP 24 maja 2006 roku, ze względu na szczególną wymowę Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Zgodnie z przyjętymi postanowieniami 1 czerwca zachęca się do „podjęcia wszelkich działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmniejszenia dostępności do alkoholu”. Alkohol to substancja toksyczna, której działanie w organizmie zaczyna się już po kilku minutach od spożycia. Jej działanie niekorzystnie wpłynąć na większość organów ludzkiego ciała. Już jednorazowe nadużycie alkoholu może mieć niezwykle poważne konsekwencje zdrowotne, a nawet spowodować śmierć.

Należy pamiętać, że spożywanie alkoholu – poza skutkami zdrowotnymi – niesie ze sobą też ryzyko wystąpienia konsekwencji zarówno społeczno-ekonomicznych, takich jak problemy małżeńskie i rodzinne, rozpad więzi, wzrost agresji wobec otoczenia, problemy ze znalezieniem i utrzymaniem pracy, problemy finansowe, jak i prawnych – na przykład odpowiedzialność karna za spowodowanie wypadku.

W 2021 roku szacowano, że około 6 proc. zgonów wśród ludzi poniżej 75 roku życia oraz 20 proc. poważnych chorób i urazów wymagających leczenia w szpitalu ma związek właśnie z alkoholem. To niezwykle istotne, aby być świadomym, jak substancja ta wpływa na organizm człowieka.