Pogoda czy wysoka inflacja? W majówkę Polacy zostali w domach

Większość, bo 69,3 proc., dorosłych Polaków spędziła pierwsze dni maja w domu – wynika z badań przeprowadzonych przez agencję badań Selectivv, wykorzystujących informację z logowania telefonów. – Z naszych danych wynika, że w tym roku na majówkę wyjechało ok. 1,3 mln dorosłych Polaków. Jednak badaliśmy tylko takie sytuacje, w których turysta spędził przynajmniej jedną noc poza miejscem zamieszkania. Czyli w tych statystykach nie ma osób, które robiły np. jednodniowe wycieczki. Ponadto w grupie tej z pewnością są też osoby niepełnoletnie, których też nie dodaliśmy do statystyk – mówi Aleksander Luchowski, prezes zarządu Selectivv. – Można więc powiedzieć, że na majówkę wyjechał co trzeci Polak.

Wyjazdy i piwo

Aż 25,3 proc. badanych spędziło ten czas poza swoją strefą zamieszkania, ale bez opuszczania powiatu zamieszkania (ponad 8 mln). Zapewne znaczący udział w tej grupie stanowiły wyjazdy np. na działki (ale wyłącznie znajdujące się w powiecie, w którym mieszkają badani), odwiedziny znajomych, rodziny.

Na wyjazdy turystyczne do innego powiatu, ale w obrębie województwa zamieszkania zdecydował się jedynie 1 proc. (ponad 300 tys., w tym przypadku zapewne również znaczący udział miały wyjazdy np. na działki), a do innego województwa 4,3 proc. (niespełna 1,4 mln osób). Jedynie około 0,1 proc. (nieco ponad 15 tys.) dorosłych Polaków w okresie majówki zdecydowała się na wyjazd za granicę.

– Turystami są nieco częściej kobiety niż mężczyźni. Wynika to m.in. z tego, że jeśli z dziećmi wyjeżdża jedno z rodziców, to jest to najczęściej matka – mówi Luchowski.