Operacje korekty płci mogą być możliwe tylko u dorosłych. Chce tego Ordo Iuris

Na wpis blogera powołuje się Ordo Iuris. „Historia tego konkretnego człowieka to tylko próbka tego, o czym nasi prawnicy słyszą od kolejnych ofiar genderowej ideologii. (…) Opowiadają o tym, że jako nastolatki trafili na internetowe fora, gdzie usilnie namawiano ich do przyjmowania hormonów, zmiany płci w dokumentach czy do nieodwracalnych operacji, bezpowrotnie usuwających narządy płciowe” – napisał na stronie instytutu jego prezes Jerzy Kwaśniewski. To tam ogłosił, że prawnicy instytutu są na ukończeniu prac nad projektem.

Członek zarządu Ordo Iuris Rafał Dorosiński informuje „Rzeczpospolitą”, że „przedstawienie szczegółowych rozwiązań nastąpi w momencie zaprezentowania dokumentu opinii publicznej”. Jednak już teraz wiadomo, że projektując sankcję karną prawnicy instytutu chcą oprzeć się na innych, już istniejących przepisach z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Zaś zapowiedź przedstawienia projektu zbiegła się z kolejnymi głośnymi wypowiedziami, tym razem seksuologa prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza, który przestrzegł, że „czeka nas fala detranzycji”. Jego zdaniem „80 proc. osób po ukończeniu 18. roku życia porzuca pragnienie zmiany płci”, „stale ma on do czynienia ze złą diagnostyką takich osób” i „często trafiają one na ludzi, które nakłaniają je do szybkiej tranzycji”.

Problem w tym, że w świetle badań naukowych dane, które podał Lew-Starowicz, mogą uchodzić za przesadzone. Po głośnym wyznaniu Sakowskiego portal oko.press opublikował artykuł, w którym powołał się na duży przegląd systematyczny prac naukowych roku, dotyczących poczucia żalu w związku z podjęciem interwencji medycznych korekty płci. Wynika z niego, że aż 99,1 proc. badanych nie żałowało swojej decyzji.

Dlatego poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek projekt Ordo Iuris nazywa „realizacją fundamentalistycznej wizji medycyny”.

W grudniu ubiegłego roku poseł oświadczył, że osoby niepełnoletnie powinny mieć prawo do zmiany płci bez zgody rodziców. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” twierdzi, że tylko wyrażał swój pogląd, a nie zapowiadał przedstawienie konkretnych rozwiązań .