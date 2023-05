Marsze pierwszomajowe we Francji. Policja użyła gazu łzawiącego

W poniedziałek w całej Francji odbywają się kolejne protesty w związku z przeforsowaną przez rząd w połowie marca reformą. Emmanuel Macron przekonywał, że podniesienie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat jest konieczne.

Na 1 maja francuscy związkowcy zapowiedzieli kolejną falę demonstracji. - Sądzę, że na ulice wyjdą setki tysięcy protestujących, może milion lub 1,5 miliona - mówił w niedzielę Laurent Berger, szef największego związku zawodowego we Francji, CFDT. Francuskie władze spodziewały się w całym kraju 500-650 tys. demonstrantów, w tym ok. 100 tysięcy w Paryżu.

Pierwszomajowe marsze po godz. 10:00 ruszyły m.in. w Marsylii, Strasburgu i Lyonie. W stolicy Francji czy w Bordeaux policja otrzymała zgodę na monitorowania zgromadzeń za pomocą dronów, co wywołało protesty organizacji pozarządowych podnoszących, że stanowi to naruszenie podstawowych praw obywateli, w tym prawa do prywatności.