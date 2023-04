Mówił, że Czechy chcą zaatakować Rosję bronią jądrową. Czeski aktywista skazany

- My, obywatele, mamy prawo mówić, co chcemy - zaznaczył. Vrabel przekonywał, że w ubiegłym roku szef czeskiego rządu Petr Fiala mówił, że Czechy są na "wojnie" i że straszył obywateli. - Jeśli premier ma prawo do wyrażania swojej opinii, to ja też tego chcę - mówił cytowany przez Idnes Vrabel.

Prokuratura argumentowała, że wypowiedź mężczyzny była obiektywnie nieprawdziwa i że Vrabel swoimi słowami o możliwej wojnie Czech z Rosją mógł wywołać niepokoje społeczne. Przedsiębiorca bronił się twierdząc, że opierał swą opinię na tym, że czeski rząd chce kupić myśliwce F-35. Według Vrabla, władze Republiki Czeskiej chcą kupić maszyny, ponieważ są one zdolne do przenoszenia broni jądrowej.

Czechy nie posiadają głowic atomowych.