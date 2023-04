Jak wojna zmieniła społeczność ukraińską w Polsce? Więcej osób zamożnych i kobiet

Obecni uchodźcy to osoby lepiej sytuowane niż przedstawiciele „starej” migracji. W styczniu 2022 r. jedynie 6 proc. populacji Ukraińców w Polsce miało bardzo dobry status materialny, 24 proc. dobry, a 64 proc. średni. Rok później o 7 pkt proc. (do 13 proc.) wzrósł udział osób o bardzo dobrym statusie materialnym, aż o 30 pkt proc. (do 54 proc.) o dobrym.

Zasobność portfela wpływa na sposób spędzania wolnego czasu. Najczęściej są to galerie handlowe (przed wojną także). Jednak z 5 proc. (w 2022 r.) do 18 proc. wzrósł udział osób odwiedzających takie miejsca, jak baseny czy siłownie, z 1 do 4 proc. wzrósł udział odwiedzających kina i teatry. Natomiast aż o 30 pkt proc. (z 36 proc. do 6 proc.) spadł udział odwiedzających puby i restauracje.

– Ukraińskie badania pokazują, że około 70 proc. migrantek ma wyższe wykształcenie. Stąd ich zainteresowania np. związane z kulturą – mówi Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce. – Po roku w Polsce wielu uchodźców już zorganizowało sobie tu życie. I przybywa tych, którzy deklarują chęć pozostania w Polsce. Ale i tak 60 proc. z nich planuje powrót na Ukrainę – podsumowuje ekspert.

Z badań wynika, że obecnie w Polsce mieszka 3,1 mln obywateli Ukrainy. To mniej niż w zeszłym roku, ale część uchodźców wyjechała już do innych krajów.