Lekarze bez Granic potępiają zakaz pracy kobiet w ONZ

Filipe Ribeiro z Lekarzy bez Granic w Afganistanie wyjaśnia, że głównym problemem opieki zdrowotnej w Afganistanie jest stan peryferyjnych ośrodków zdrowia – brak odpowiedniego sprzętu, personelu i środków do leczenia. Oznacza to, że ludzie żyjący na terenach wiejskich muszą pokonać spory dystans. - Nie mogą pozwolić sobie na taką podróż bez wpadania w długi – nadzieje, że zakończenie wojny znacznie zwiększy dostęp do opieki zdrowotnej zostały rozwiane przez nowe bariery i problemy. Podróż do szpitala jest dziś może bezpieczniejsza, niż podczas wojny, ale zdecydowanie trudniej jest sobie na nią pozwolić - zauważa.

Ograniczanie kobiet

Ponad 60 proc. ankietowanych przez Lekarzy bez Granic przyznało również, że kobiety już dziś spotykają się z większymi trudnościami w dostępie do opieki medycznej niż mężczyźni. Ma to związek z ograniczeniami w podróżowaniu kobiet, zobowiązanych do przemieszczania się jedynie w obecności mahrama – mężczyzny będącego członkiem rodziny, na przykład brata. Często uniemożliwia to pacjentkom, opiekunkom czy pracownicom humanitarnym dotarcie do szpitala, kiedy żaden spokrewniony mężczyzna nie może im towarzyszyć, albo braknie pieniędzy na pokrycie kosztów podróży drugiej osoby.

W grudniu 2022 roku rząd afgański ogłosił zakaz zatrudniania kobiet w organizacjach pozarządowych oraz zakazał kobietom wstępu na uczelnie wyższe. Restrykcje te dodatkowo utrudnią kobietom dostęp do opieki zdrowotnej.

- Już dziś mamy trudności w obsadzeniu niezbędnych stanowisk w naszych projektach medycznych, w tym w ginekologii. Jeśli kobietom nie wolno jest studiować, skąd weźmiemy kolejne pokolenie lekarek, pielęgniarek, położnych? - podkreśla Filipe Ribeiro. - W projektach opieki okołoporodowej prowadzonych w Afganistanie przez Lekarzy bez Granic tylko w zeszłym roku asystowaliśmy przy 42 000 porodach. W przypadku 8 000 porodów mieliśmy do czynienia z powikłaniami. Zabronienie kobietom nauki i pracy wystawi życie matek i ich dzieci na zwiększone ryzyko - podsumowuje