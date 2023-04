Gra "Catan" polega na budowie przez graczy na dziewiczej wyspie dróg i osad, przy użyciu zasobów pozyskiwanych z wyspy i zdobywanych - w drodze wymiany - od innych graczy.

Gra miała swoją premierę w 1995 roku - i od tego czasu sprzedała się w dziesiątkach milionów egzemplarzy. Jest dostępna w ponad 40 różnych językach (w tym w języku polskim), doczekała się też licznych dodatków, a nawet wersji elektronicznych.

"Z wielkim smutkiem i ciężkim sercem rodzina Teuberów ogłasza, że ukochany mąż i ojciec, Klaus Teuber, zmarł w wieku 70 lat 1 kwietnia 2023 roku, po krótkiej i ciężkiej chorobie" - czytamy na niemieckojęzycznej stronie gry "Catan". Rodzina Teubera prosi o uszanowanie jej prywatności.



Teuber urodził się w 1952 roku w niemieckim miasteczku Rai-Breitenbach. W latach 80-tych pracował jako technik dentystyczny w Darmstadt - wtedy też zajął się wymyślaniem gier planszowych. - Miałem problemy w firmie i w pracy. Projektowałem gry, by znaleźć ucieczkę. To był mój własny świat, który tworzyłem - mówił w 2014 roku w rozmowie z magazynem "The New Yorker".



Teuber był zaskoczony popularnością "Catanu". W 1998 roku zrezygnował z pracy jako technik dentystyczny, ponieważ "poczuł, że Catan może wykarmić go i jego rodzinę" - mówił we wspomnianym wywiadzie.



Sprzedaż gry osiągnęła rekordowe poziomy w 2020 roku, po wybuchu pandemii koronawirusa - przypomina AP.