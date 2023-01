Rosja

Wiceszef rosyjskiego MSW, Igor Zubow, raportował we wtorek, że przestępczość wśród przybyszy w Rosji w ubiegłym roku wzrosła o ponad 10 proc. w porównaniu z 2021 rokiem. W mediach rządowych przekonywał zaś, że Rosja potrzebuje siły roboczej, więc nie jest w stanie „odizolować się” od przybyszów z zewnątrz.

Reklama

Tymczasem najnowsze lokalne kroniki kryminalne pokazują, że rosyjskie MSW ma poważniejsze problemy od przestępstw popełnianych przez migrantów. Rosyjski dziennik "Izwiestia" opisuje historię policjanta z podmoskiewskiej miejscowości Elektrostal. Funkcjonariusz miał wolne i był ubrany po cywilnemu, gdy niedawno został pobity koło swojego domu. Obudził się w garażu zakuty w kajdanki. Trzech porywaczy domagało się okupu w wysokości 500 tys. rubli (równowartość 31 tys. złotych). Gdy dowiedzieli się, że jest policjantem, oddali mu telefon komórkowy i odwieźli do domu. Dwa dni później zostali zatrzymani. Okazało się, że są policjantami ze stołecznej komendy. Sprawa nie została szerzej nagłośniona w rosyjskich mediach - widocznie rosnąca przestępczość wśród przybyszy jest dla Rosji groźniejsza.

Czytaj więcej Prawo Kreml sam poradzi sobie z korupcją. Zrywa międzynarodową konwencję Rosja - najbardziej skorumpowany kraj Europy, wycofuje się z międzynarodowej Konwencji o odpowiedzialności karnej za korupcję. Rosyjski reżim przekonuje, że nie potrzebuje zewnętrznych doradców w walce z tym zjawiskiem. Pierwsze efekty tej decyzji już są: w tym roku rosyjscy urzędnicy nie mają już obowiązku publikowania swoich oświadczeń majątkowych.

W tym tygodniu w Rosji po cichu świętują skorumpowani urzędnicy i politycy. Nie będą już podawać do publicznej wiadomości swoich deklaracji podatkowych. Decyzja zapadła w rosyjskiej Dumie - od marca 2023 roku żadnych informacji dotyczących zarobków i majątków rosyjskich deputowanych, senatorów, członków rządu i administracji Kremla nie znajdziemy w sieci. Będą rozliczać się z fiskusem w sposób „nieoficjalny” i nikt nie będzie już mógł tego sprawdzić. Nie zrobi tego zwłaszcza Fundacja Walki z Korupcją uwięzionego opozycjonisty, Aleksieja Nawalnego, która często i skutecznie korzystała z ogólnodostępnej dotychczas bazy danych. A później pytała dlaczego deputowani i urzędnicy wykazują w tych deklaracjach swoje posiadłości we Francji, Włoszech czy Hiszpanii.

Tymczasem przeciętni Rosjanie już niedługo mogą się zmierzyć z deficytem podstawowych leków. Specjalistyczny rosyjski portal pharmvestnik.ru alarmował w poniedziałek, że zabraknąć może nawet 86 popularnych preparatów. Chodzi m.in. o węgiel aktywny, jod, nadtlenek wodoru, paracetamol oraz szczepionki na szereg chorób (m.in. błonica, krztusiec, tężec).

Reklama

Ukraina

Afery korupcyjne na Ukrainie wywołały szereg głośnych dymisji w rządzie, prokuraturze generalnej, a nawet w biurze prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W najbardziej kuriozalny sposób stanowisko stracił w czwartek były już wiceszef parlamentarnej frakcji rządzącej partii Sługa Narodu Mykoła Tyszczenko. W poniedziałek ukraiński przywódca zakazał ukraińskim urzędnikom i politykom wyjazdów za granicę w celach rekreacyjnych. Wyjechać mogą wyłącznie mając pozwolenie przełożonych i w ściśle służbowych celach. Tymczasem dziennikarze ukraińscy w Tajlandii przyłapali na pobycie w tym kraju deputowanego Rady Najwyższej, Tyszczenkę. Próbując ratować sytuację stwierdził, że udał się do Bangkoku by spotkać się tam z mniejszością ukraińską. Nawet zorganizował spotkanie z lokalnym hotelu Novotel. Nie pomogło, został wyrzucony z frakcji i partii.

Czytaj więcej Polityka Ukraina. Lawina dymisji w czasie wojny W związku z aferami korupcyjnymi nad Dnieprem doszło do masowych zwolnień zapowiedzianych przez prezydenta Zełenskiego.

W międzyczasie pozytywna wiadomość dla Ukrainy nadeszła z Holandii. Chodzi o pochodzące z Krymu Złoto Scytów. Podczas okupacji ukraińskiego półwyspu w 2014 roku utknęło w Amsterdamie. Od tamtej pory Rosja toczy sądową batalię z Ukrainą w tej sprawie. Teraz prokurator Generalny Holandii wydał opinię, że decyzja Sadu Apelacyjnego z 2021 roku powinna zostać utrzymana. Oznaczałoby to, że jeden z największych skarbów Krymu powróciłby do ukraińskich muzeów. Ostateczną decyzja podejmie holenderski Sąd Najwyższy we wrześniu.

Białoruś

Urzędujący już od niemal trzech dekad białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenko pośpiesza urzędników w sprawie zwiększenia wydobywanej na Białorusi ropy naftowej. W ubiegłym roku wydobyto rekordowe 1,8 mln ton surowca (rocznie kraj potrzebuje 7-8 mln ton ropy). W 2021 roku Łukaszenko wyznaczył cel – zwiększyć wydobycie do 3-3,5 mln ton rocznie. Nowa kopalnia ropy naftowej ma powstać w odległości zaledwie kilometra od miejscowości Kaparouka obok Rzeczycy (obwód homelski). Miejscowe władze zorganizowały nawet „dyskusję społeczną”, podczas której swoją opinię mieli wyrazić lokalni mieszkańcy. Nikt nie protestował, bo nikt nie przyszedł. O tym, że „zebranie się odbyło” mieszkańcy dowiedzieli się post factum.

Tymczasem sterowany przez Łukaszenkę parlament w Mińsku zajął się tematem przymusowego leczenia alkoholików. Na Białorusi działa dziewięć ośrodków przymusowego leczenia uzależnień (LTP), potocznie nazywane „łagrami dla alkoholików”. Kurs „leczenia” pod nadzorem milicji i podczas prac przymusowych trwa dwanaście miesięcy. Zgodnie ze zmianami, by trafić do takiego ośrodka, wystarczy dwukrotnie w ciągu roku popełnić wykroczenie pod wpływem alkoholu. Co więcej trafi tam też osoba, która dwukrotnie w ciągu roku trafi do szpitala z objawami zatrucia alkoholowego lub pod wpływem narkotyków.

Kazachstan

W tym tygodniu kazachstańscy lingwiści ostatecznie zatwierdzili łaciński alfabet języka kazachskiego. Zakończone zostały tez pracy nad nowym słownikiem języka kazachskiego pisanego łacińskim alfabetem. Już w tym roku kraj zacznie stopniowo rezygnować z cyrylicy. Proces zapoczątkował jeszcze poprzedni przywódca kraju, Nursułtan Nazarbajew, który ostatecznie został odsunięty od władzy podczas krwawych starć i zamieszek w styczniu 2022 roku. Niedawno stracił tytuł „Jełbasy”, co w języku kazachskim oznacza „lidera narodu”. Stracił też dotychczasowe przywileje i gwarancję nietykalności. W Astanie toczy się dyskusja nad przyszłością niegdyś najbardziej wpływowego polityka w Azji Środkowej.