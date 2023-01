1 stycznia w Kijowie średnia temperatura powietrza wyniosła +10,3 st. С. „To rekord dla tego styczniowego dnia w historii obserwacji meteorologicznych” – podkreślają eksperci Centralnego Obserwatorium Geofizycznego im. Borysa Śreżniewskiego, cytowani przez portal Ukrinform.

Według danych stacji badawczej, 1 stycznia w Kijowie, po raz pierwszy od 143 lat obserwacji, średnia dobowa temperatura powietrza wyniosła +10,3 st. C. To o 4,4 st. C. więcej niż w 2021 roku. „Norma została przekroczona. Temperatura odpowiada tej, z którą mamy do czynienia w połowie kwietnia” - zauważają eksperci. Poprzednia maksymalna temperatura w styczniu została odnotowana w Ukrainie 11 stycznia 1991 roku.

Czytaj więcej Planeta Eksperci ostrzegają. 2023 może być jeszcze cieplejszy niż 2022 Według brytyjskiego Mt Office w przyszłym roku globalne temperatury będą jednymi z najwyższych w historii, przekraczając nawet o 1,32°C średnie temperatury sprzed epoki industrialnej.

Badacze zauważyli także, że minimalna temperatura powietrza w Kijowie nie spadła poniżej 5,5 st. С. "Średnia miesięczna temperatura w grudniu w Kijowie wyniosła - 0,7 s. C., co oznacza przekroczenie normy o 1,1 st. C.” - czytamy w raporcie.

Najzimniejszym dniem ostatniego miesiąca 2022 roku był 6 grudnia, kiedy to temperatura minimalna spadła nad ranem do -10,9 st. C. Najcieplejszym dniem w grudniu minionego roku był natomiast 12 dzień miesiąca, kiedy to temperatura maksymalna osiągnęła +10,7 st. C.