Od listopada 2015 roku Polską rządzi rząd Zjednoczonej Prawicy - choć wchodzące w jego skład partie weszły do Sejmu z jednej listy (PiS), to jednak w rzeczywistości jest to rząd koalicyjny: od 2015 do 2021 roku była to koalicja PiS z Solidarną Polską i Porozumieniem, a w 2021 roku Porozumienie w rządzie zastąpili Republikanie.

Reklama

Do 2015 roku wszystkie rządy posiadające większość w Sejmie były ekipami koalicyjnymi. W latach 2007-2015 Polską rządziła koalicja PO-PSL, w latach 2005-2007 PiS tworzył samodzielnie dwa razy rząd mniejszościowy, a większościowy rząd tworzył w koalicji z LPR i Samoobroną. W latach 2000-2004 Polską rządziła koalicja SLD-PSL, a w latach 2004-2005 mniejszościowy rząd SLD.

Najbliższe wybory parlamentarne w Polsce odbędą się - jeśli nie dojdzie do skrócenia kadencji Sejmu - jesienią 2024 roku. Na razie nie wiadomo w jakiej formule wystartuje w tych wyborach opozycja. Przewodniczący PO Donald Tusk apeluje o start partii opozycyjnych z jednej listy, PSL proponuje start z dwóch list (centroprawicowej tworzonej przez PSL-Polskę 2050 i - być może - Porozumienie; i centrolewicowej tworzonej przez KO i Nową Lewicę).

Reklama

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy jaki - ich zdaniem - rząd byłby obecnie najkorzystniejszy dla Polski.

Najwięcej respondentów - 26,5 proc. - wskazało jako najkorzystniejszy rząd koalicyjny partii opozycyjnych tworzony przez KO, Polskę 2050, PSL i Nową Lewicę.

11,7 proc. ankietowanych uważa, że najkorzystniejszy dla Polski byłby większościowy rząd KO.

10,7 proc. respondentów wskazało w odpowiedzi na zadane pytane na większościowy rząd PiS.

Zdaniem 8 proc. ankietowanych najkorzystniejszy byłby rząd PiS i Konfederacji.

6,2 proc. respondentów uznało, że najkorzystniejszy dla Polski jest rząd w obecnym kształcie (PiS-Solidarna Polska-Republikanie).

Reklama

15 proc. ankietowanych uważa, że najkorzystniejszy byłby inny rząd.

21,9 proc. nie ma zdania w tej sprawie.



- Jedna na trzy osoby w wieku powyżej 50 lat oraz nieco mniejszy odsetek badanych posiadających wykształcenie wyższe ocenia, że najbardziej korzystny byłby rząd koalicyjny partii opozycyjnych. Trzy osoby na dziesięć osiągające dochód w przedziale między 4001 a 5000 zł netto oraz taki sam odsetek badanych z miast liczących między 20 a 99 tys. mieszkańców jest zdania, że najlepszy dla Polski byłby rząd koalicyjny złożony z partii opozycyjnych - komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 13-14 grudnia 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.