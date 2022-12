Pytanie o rekomendację NBP dla Jacka Kurskiego do pracy jako jeden z dyrektorów Banku Światowego padło w trakcie comiesięcznej konferencji prasowej Adama Glapińskiego. Prowadzący spotkanie próbował zagłuszyć dziennikarza i nie dopuścić do zadania pytania do końca. Ale odpowiedź prezesa NBP padła.