W ostatnich dniach doszło do trzech debat prezydenckich – dwie odbyły się 12 kwietnia w Końskich, gdzie jedną debatę, na rynku, zorganizowała TV Republika (wzięło w niej udział pięcioro kandydatów: prezes IPN, kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki; marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta Szymon Hołownia; kandydat koła Wolni Republikanie Marek Jakubiak; kandydatka niezależna Joanna Senyszyn oraz dziennikarz i publicysta Krzysztof Stanowski).

Rafał Trzaskowski wziął udział w debacie organizowanej przez jego sztab. Do TV Republika nie przyszedł

Tego samego dnia w Końskich debatę zorganizował sztab kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Pierwotnie miała to być debata w formule jeden na jeden, w której Trzaskowski miał się zmierzyć z Nawrockim. Ostatecznie, wobec protestu innych kandydatów, formułę rozszerzono i w debacie wzięło udział ośmioro kandydatów: oprócz pięciorga uczestniczących we wcześniejszej debacie TV Republika byli to jeszcze Trzaskowski, kandydatka Lewicy, wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat oraz kandydat niezależny Maciej Maciak.

14 kwietnia swoją debatę w warszawskim studiu zrealizowała TV Republika. W tej debacie udziału nie wzięli Trzaskowski i Biejat. Uczestniczyli w niej natomiast Nawrocki, Hołownia, Jakubiak, Senyszyn, Stanowski oraz nieobecni w Końskich kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen; kandydat partii Razem na prezydenta Adrian Zandberg; kandydat Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun; kandydat Bezpartyjnych Samorządowców Marek Woch i kandydat niezależny Artur Bartoszewicz.

Trzaskowski, lider sondaży prezydenckich, odmówił udziału w debacie organizowanej przez TV Republika – jego sztab i politycy KO tłumaczyli to faktem, iż telewizja ta sprzyja głównemu rywalowi kandydata KO, Karolowi Nawrockiemu, oraz związkami TV Republika z PiS. Trzaskowski zapewnił, że weźmie udział w debacie wszystkich kandydatów na prezydenta, którą zaplanowano na 12 maja.