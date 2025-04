W dzisiejszym odcinku podcastu „Twój Biznes” między innymi:

Niższe stopy procentowe coraz bliżej

Nowe dane GUS o dynamice wynagrodzeń mogą przechylić szalę na rzecz obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej już w maju. Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw wyniósł w marcu zaledwie 7,7 proc. rok do roku – to najniższy wynik od lutego 2021. Jednocześnie słabsze wyniki produkcji przemysłowej i montażowo-budowlanej wskazują na możliwe spowolnienie PKB w I kwartale, co stanowi kolejny argument za cięciem stóp. Mimo to niepewność na rynku pozostaje, głównie ze względu na napiętą sytuację geopolityczną i ekspansywną politykę fiskalną.

Rada Legislacyjna: recepta na rozruch sektora zbrojeniowego

Eksperci Rady Legislacyjnej postulują stworzenie państwowej strategii dla przemysłu zbrojeniowego. W ich ocenie, kluczowe jest wyznaczenie jednego organu nadzorczego, poprawienie specustawy i otwarcie się na partnerstwa publiczno-prywatne. Przykład Litwy pokazuje, że takie podejście może skutecznie pobudzać inwestycje i zwiększać efektywność wydatków obronnych. W kontekście rosnącego zagrożenia militarnego, tempo wdrożenia rekomendacji może mieć kluczowe znaczenie.

Globalne spowolnienie coraz bardziej realne

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego, polityka handlowa Donalda Trumpa może zredukować globalny wzrost gospodarczy do 2,8 proc. – o 0,5 pkt proc. mniej niż prognozowano. Najmocniej ucierpieć może Wielka Brytania, gdzie wzrost ma spaść z 1,6 proc. do 1,1 proc. Również Stany Zjednoczone mają odczuć skutki – prognozy wzrostu zostały obniżone o prawie 1 punkt procentowy. Wojna celna USA–Chiny wpływa również na redystrybucję handlu – Argentyna i Brazylia zyskują na eksporcie żywności do Chin.