Intensywne opady śniegu w Polsce będą wynikiem potężnego niżu, który nadciągnie nad nasz kraj z południa. W niektórych miejscach kraju spadnie do kilkudziesięciu centymetrów śniegu. Po opadach śniegu Polskę czeka duży spadek temperatury - nocami będzie ona osiągać wartość nawet minus 15 stopni Celsjusza. Mróz będzie utrzymywał się również w dzień.



W weekend i na początku przyszłego tygodnia w większości części Polski spadnie ok. 10-20 cm śniegu, a w niektórych miejscach - nawet ok. 30 cm. W niektórych miejscach - jak wskazują prognozy - opady śniegu będą największe od lat.

Opady śniegu rozpoczną się na południu Polski w piątek wieczorem, po czym zaczną przesuwać się przez południową i wschodnią część Polski.



W sobotę temperatura spadnie do minus 1-2 stopni Celsjusza na północy - mróz będzie utrzymywać się tam przez cały dzień.

Do gwałtownego załamania pogody dojdzie w nocy z soboty na niedzielę i w niedzielę. Do wieczora w niedzielę intensywne opady śniegu dotkną wschód, południe i centrum Polski, a do poniedziałku rano - również zachód naszego kraju.



Opady śniegu mogą trwać do wtorku - co, w związku z utrzymywaniem się ujemnej temperatury - doprowadzi do szybkiego zwiększania się grubości pokrywy śnieżnej.



W środę i czwartek śnieg przestanie padać, ale dojdzie do obniżenia się temperatury. Przez co najmniej dwa dni, przez całą dobę, w Polsce utrzymywać się będzie mróz - w niektórych częściach kraju maksymalna temperatura w dzień wynosić będzie od minus 2 do minus 5 stopni Celsjusza. W nocy temperatura może spadać do minus 15 stopni Celsjusza.