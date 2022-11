Jak pisał pod koniec października Onet, prezes Polskiego Związku Tenisowego Mirosław Skrzypczyński przez lata stosował przemoc psychiczną i fizyczną wobec swojej rodziny i wobec zawodniczek, które trenował. Część zebranych informacji dotyczyła między innymi molestowania seksualnego nieletnich zawodniczek klubu tenisowego Energetyk Gryfino na początku lat 90.

Jedna z byłych zawodniczek klubu, będąca dziś posłanką Lewicy Katarzyna Kotula, opowiedziała o sprawie w rozmowie z Onetem. Jak mówiła, mając 14 lat, padła ofiarą molestowania seksualnego, którego dopuścił się na niej jej były trener, a obecnie prezes PZT Mirosław Skrzypczyński.

„Udzieliłam tego wywiadu, żeby przerwać zmowę milczenia i dać siłę wszystkim ofiarom do mówienia głośno o tym, co je spotkało. Dziękuję Januszowi Schwertnerowi i Jackowi Harłukowiczowi za wsparcie, empatię i bezpieczną przestrzeń do tak trudnej rozmowy" — czytamy we wpisie, który opublikowała Kotula na Twitterze.