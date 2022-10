GRUDZIEŃ 2021

9.12

Lina Wertmüller

Włoska reżyserka i scenarzystka filmowa. Miała 93 lata.

Lina Wertmüller Wikimedia Commons/Domena Publiczna

Czytaj więcej Film Nie żyje Lina Wertmüller, pierwsza reżyser nominowana do Oscara Pierwsza kobieta nominowana do Oscara za reżyserię zmarła 9 grudnia w swoim domu w Rzymie. Miała 93 lata

11.12

Anne Rice

Amerykańska autorka głównie literatury grozy, autorka bestsellerowego cyklu „Kroniki wampirów”, który wywarł duży wpływ na subkulturę gotycką. Żona poety i malarza Stana Rice’a, matka pisarza Christophera Rice’a. Miała 80 lat.

Anne Rice Wikimedia Commons/Domena Publiczna

STYCZEŃ 2022

6.01

Sidney L. Poitier

Amerykański aktor i reżyser filmowy, dyplomata, pierwszy czarnoskóry laureat Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego, uznawany także za pierwszego czarnego gwiazdora filmowego. American Film Institute umieścił go na 22. miejscu na liście największych aktorów wszech czasów. Miał 95 lat.

Sidney L. Poitier Wikimedia Commons/Domena Publiczna

Czytaj więcej Film Nie żyje aktor Sidney Poitier, pierwszy czarnoskóry laureat Oscara W wieku 94 lat zmarł Sidney Poitier - amerykański aktor i reżyser filmowy, uznawany za pierwszego czarnoskórego gwiazdora filmowego, aktywista walczący z dyskryminacją rasową.

Peter Bogdanovich

Amerykański reżyser, który już na początku kariery zabłysnął dzięki filmom takim jak "Ostatni seans filmowy", "No i co doktorku?" oraz "Papierowy księżyc". Miał 82 lata.

Peter Bogdanovich Wikimedia Commons/ Attribution-ShareAlike 2.5 Generic (CC BY-SA 2.5)

9.01

Bob Saget

Amerykański komik-standuper, aktor, filmowiec i prezenter telewizyjny. Odtwórca roli Danny’ego Tannera w sitcomie ABC „Pełna chata” (1987–1995) i sequelu Netflix „Pełniejsza chata” (2016–2020). W sitcomie CBS „Jak poznałem waszą matkę” (2005–2014) pełnił rolę narratora. Jego album z 2014 roku „That’s What I’m Talkin' About” został nominowany do nagrody Grammy w kategorii najlepszy album komediowy. Miał 65 lat.

Bob Saget Wikimedia Commons/Domena Publiczna

Czytaj więcej Film Nie żyje Bob Saget, gwiazda serialu "Pełna chata" Bob Saget, aktor i komik, najbardziej znany z roli ojca wychowującego samotnie trójkę dziewcząt w serialu "Pełna chata", został znaleziony martwy w pokoju hotelowym w Orlando, na Florydzie. Miał 65 lat.

11.01

David Maria Sassoli

Włoski dziennikarz, prezenter telewizyjny i polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego VII, VIII i IX kadencji, przewodniczący Parlamentu Europejskiego IX kadencji (2019–2022). Miał 65 lat.

David Sassoli Wikimedia Commons/ Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) /EU

Czytaj więcej Społeczeństwo David Sassoli walczył do końca Jest pierwszym przywódcą instytucji Unii, który zmarł w trakcie urzędowania. We wtorek nad ranem odszedł przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli.

19.01

Gaspard Ulliel

Francuski aktor filmowy, teatralny i telewizyjny, model. Dwukrotny laureat Césara – dla najbardziej obiecującego aktora za rolę Manecha Langonneta, narzeczonego Matyldy w melodramacie wojennym "Bardzo długie zaręczyny” (2004) i najlepszego aktora za rolę 34-letniego Louisa, homoseksualnego dramaturga zmagającego się ze śmiertelną chorobą w dramacie „To tylko koniec świata (2016)”. Miał 38 lat.

Gaspard Ulliel Wikimedia Commons/Domen Publiczna

Czytaj więcej Film Zmarł francuski aktor Gaspard Ulliel W wieku 37 lat zmarł aktor Gaspard Ulliel. Rodzina aktora poinformowała, że w środę doznał poważnych obrażeń podczas jazdy na nartach. Jego życia nie udało się uratować.

20.01

Meat Loaf

Amerykański wokalista i aktor. Miał na koncie jeden z najlepiej sprzedających się albumów wszech czasów i światowy przebój "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)". Artysta miał 74 lata.

Wikimedia Commons/Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)/Super Festivals Wikimedia Commons/Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)/Super Festivals

21.01

Louie Anderson

Amerykański komik, stand-uper, aktor. Dwukrotny laureat nagrody Emmy jako wybitny wykonawca w serialu animowanym „Świat według Ludwiczka, którego był współtwórcą. Miał 69 lat.

LUTY 2022

2.02

Monica Vitti

Monica Vitti była muzą reżysera Michelangelo Antonioniego, z którym w młodości była związała zarówno zawodowo jak i prywatnie. Zagrała we wszystkich częściach słynnej "trylogii samotności", na którą składają się filmy: "Przygoda" (1960), "Noc" (1961) i "Zaćmienie" (1962), a także w filmie "Czerwona pustynia". Miała 90 lat.

Monica Vitti Wikimedia Commons/Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)/Georges Biard

Czytaj więcej Film Królowa włoskiego kina, Monica Vitti, nie żyje Ikona włoskiego kina Monica Vitti, najbardziej znana z głównych ról w filmach Michelangelo Antonioniego, zmarła w wieku 90 lat, poinformowało w środę ministerstwo kultury.

MARZEC 2022

4.03

Mitchell Ryan

Amerykański aktor. Dożywotnio związany z Actors Studio. Był prezesem fundacji Screen Actors Guild. Zadebiutował w 1956 roku w sztuce Williama Gibsona "Nine by Six: A Cry of Players". Filmowy debiut przyszedł dwa lata później, gdy zagrał w filmie "Thunder Road”. Miał 88 lat.

Mitchell Ryan Wikimedia Commons/Domena Publiczna

13.02

William Hurt

Jeden z najpopularniejszych aktorów pierwszoplanowych lat 80. Zdobył trzy nominacje do Oscara dla najlepszego aktora za role w filmach "Pocałunek kobiety pająka" (1985), "Dzieci mniejszego boga" (1986) i "Telepasja" (1987). Zmarł w wieku 71 lat.

William Hurt Wikimedia Commons/Domena Publiczna

Czytaj więcej Film Nie żyje William Hurt Znakomity aktor, laureat Oscara za rolę w „Pocałunku kobiety pająka” zmarł 13 marca. Miał 71 lat

25.03

Taylor Hawkins

Amerykański muzyk, perkusista zespołu Foo Fighters. Miał 50 lat.

Taylor Hawkins Wikimedia Commons/Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) /Raphael Hashemi

KWIECIEŃ 2022

12.04

Gilbert Jeremy Gottfried

Amerykański komik i aktor. Znany ze swojego charakterystycznego piskliwego głosu, silnego nowojorskiego akcentu i ostrego poczucia humoru. Miał 67 lat.

Gilbert Gottfried Wikimedia Commons/Domena Publiczna

MAJ 2022

17.05

Vangelis (Ewangelos Odiseas Papathanasiu)

Grecki kompozytor muzyki elektronicznej i filmowej. Miał 79 lat.

26.05

Andy Fletcher

Brytyjski muzyk, współtwórca grupy Depeche Mode. Grał na instrumentach klawiszowych i gitarze basowej. Jeden z filarów zespołu Depeche Mode. Zmarł w wieku 60 lat.

Andy Fletcher Wikimedia Commons/Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0) /DMargoto

Ray Liotta

Amerykański aktor i producent filmowy. Zmarł w wieku 67 lat.

Ray Liotta Wikimedia Commons/ Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0) /gdc

Czytaj więcej Film Nie żyje Ray Liotta, amerykański aktor i producent W wieku 67 zmarł nagle Ray Liotta, aktor znany przede wszystkim z roli Henry’ego Hilla w dramacie Martina Scorsese "Chłopcy z ferajny".

LIPIEC 2022

2.07

Peter Brook

Reżyser teatralny, filmowy oraz operowy, a także pisarz i producent. Uważano go za jednego z najważniejszych twórców teatralnych XX wieku. Miał 97 lat.

6.07

James Edmund Caan

Amerykański aktor, reżyser i kaskader. Wielokrotnie nominowany do najważniejszych nagród filmowych – Oscara (1973), dwukrotnie do Emmy (1972, 2004) i czterokrotnie do Złotego Globu (1966, 1973, 1975, 1976). Laureat Nagrody Saturn w kategorii najlepszy aktor za rolę Jonathana E Misery’ego w filmie „Rollerball”. Miał 82 lata.

James Caan Wikimedia Commons/Domena Publiczna

8.07

Tony Sirico

Aktor. Znany głównie z ról gangsterskich. Jego najsłynniejszą kreacją była postać Paulie'go Walnutsa w "Rodzinie Soprano". Aktor jako gangster pojawiał się również w takich filmach jak: "The Last Fight", "Chłopcy z ferajny", "Gotti", czy "Cop Land”. Miał 79 lat.

Tony Sirico Wikimedia Commons/ Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

14.07

Ivana Trump

Pierwsza żona 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych – Donalda Trumpa i matka jego trójki najstarszych dzieci. Miała 73 lata.

Ivana Trump Wikimedia Commons/ Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0) /Christopher Paterson

Czytaj więcej Społeczeństwo Zmarła Ivana Trump, pierwsza żona Donalda Trumpa W wieku 73 lat zmarła Ivana Trump, była żona Donalda Trumpa i matka jego trojga starszych dzieci.

25.07

Paul Anthony Sorvino

Amerykański aktor, reżyser i producent filmowy, pisarz, konsultant kreatywny, śpiewak operowy i rzeźbiarz. Grywał często autorytety zarówno po stronie kryminalnej, jak i stróżów prawa. Odtwórca roli gangstera Paula „Pauliego” Cicero w biograficznym dramacie kryminalnym Martina Scorsese „Chłopcy z ferajny” (1990). Miał 77 lat.

Czytaj więcej Kultura Zmarł Paul Sorvino Aktor znany z „Chłopców z ferajny” Martina Scorsese miał 83 lata

21.07

Uwe Seeler

Legendarny niemiecki piłkarz, wieloletni kapitan reprezentacji, wicemistrz świata z 1966 roku, który przez całą karierę wierny był Hamburgerowi SV. Zmarł w wieku 85 lat.

Uwe Seeler Wikimedia Commons/ Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)/Frank Schwichtenberg

30.07

Nichelle Nichols

Amerykańska aktorka i wokalistka. Największą sławę przyniosła jej rola Nyoty Uhury w serialu Star Trek. Miała 89 lat.

SIERPIEŃ 2022

8.08

Olivia Newton-John

Australijsko-brytyjska piosenkarka, autorka tekstów piosenek, aktorka i businesswoman, której sławę przyniósł udział w filmie „Grease”. Odeszła po wieloletniej walce z rakiem piersi. Miała 74 lata.

Olivia Newton-John Wikimedia Commons/ Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0) /Eva Rinaldi

Czytaj więcej Film Nie żyje Olivia Newton-John W wieku 73 lat zmarła Olivia Newton-John, piosenkarka i aktorka. Przegrała 30-letnią walkę z rakiem piersi.

11.08

Anne Celeste Heche

Amerykańska aktorka, odtwórczyni ponad 90 ról ekranowych w filmach fabularnych i serialach telewizyjnych. Miała 53 lata.

Czytaj więcej Film Pożegnanie Anne Heche Rodzina podjęła dramatyczną decyzję o odłączeniu aktorki od urządzeń podtrzymujących życie.

Jean-Jacques Sempé

Artysta. Ilustrator książek z serii „Mikołajek”. Miał 89 lat.

Jean-Jacques Sempé Wikimedia Commons/ Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) /Thesupermat

Czytaj więcej Kultura Zmarł Jean-Jacques Sempé, twórca wizerunku Mikołajka W wieku 90 lat zmarł francuski rysownik Jean-Jacques Sempé. Jest znany przede wszystkim jako ilustrator serii opowiadań René Goscinnego o Mikołajku.

24.08

Joe E. Tata

Amerykański aktor. Wystąpił jako Nat Bussichio, właściciel i operator restauracji Peach Pit, w serialu telewizyjnym dla młodzieży „Beverly Hills, 90210” i spin-off „90210”. Od 2014 cierpiał na chorobę Alzheimera. Zmarł w wieku 85 lat.

WRZESIEŃ 2022

8.09

Elżbieta II

Królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z dynastii Windsorów od 6 lutego 1952 (koronowana 2 czerwca 1953) do 8 września 2022. Jej panowanie, które trwało 70 lat i 214 dni jest najdłuższym ze wszystkich brytyjskich monarchów i najdłuższą odnotowaną w historii kobietą głową państwa. Monarchini miała 96 lat.

Elżbieta II, królowa Wielkiej Brytanii Wikimedia Commons/Domena Publiczna

Czytaj więcej Świat Nie żyje Elżbieta II, królowa Wielkiej Brytanii W wieku 96 lat zmarła Elżbieta II, królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

13.09

Jean-Luc Godard

Francuski reżyser, scenarzysta i krytyk filmowy. Wyreżyserował blisko 30 wielokrotnie nagradzanych filmów. W 1983 roku za film "Imię: Carmen" otrzymał nagrodę Złotego Lwa na XXXX Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, a w 1965 roku za film "Alphaville" otrzymał nagrodę Złotego Niedźwiedzia na XV Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Miał 91 lat.

Jean-Luc Godard Wikimedia Commons/Domena Publiczna

Czytaj więcej Film Jean-Luc Godard nie żyje Zmarł znakomity francuski reżyser, scenarzysta i krytyk filmowy, przedstawiciel francuskiej Nowej Fali. Miał 91 lat.

22.09

Hilary Mantel

Jedna z najbardziej znanych współczesnych brytyjskich pisarek. Dwukrotna zdobywczyni nagrody Bookera. Miała 70 lat.

Czytaj więcej Literatura Nie żyje słynna brytyjska pisarka Hilary Mantel W wieku 70 lat zmarła dwukrotna laureatka Nagrody Bookera, brytyjska pisarka Hilary Mantel, najbardziej znana dzięki powieści "W komnatach Wolf Hall".

23.09

Estelle Louise Fletcher

Amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna. Zdobywczyni Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę siostry Ratched w „Locie nad kukułczym gniazdem”. Miała 88 lat.

Estelle Louise Fletcher Wikimedia Commons/Domena Publiczna

Czytaj więcej Film Nie żyje Louise Fletcher Laureatka Oscara za rolę w „Locie nad kukułczym gniazdem” zmarła w swoim domu we Francji

24.09

Pharoah Sanders

Legendarny jazzman, saksofonista. W latach 60. był członkiem zespołu Johna Coltrane'a, zasłynął charakterystycznymi brzmieniami saksofonu tenorowego. Zmarł w wieku 81 lat.

Pharoah Sanders Wikimedia Commons/Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)/Oliver Abels

28.09

Coolio (Artis Leon Ivey Jr.)

Amerykański raper, kompozytor i aktor. Miał 59 lat.

Coolio Wikimedia Commons/Domena Publiczna

PAŹDZIERNIK 2022

4.04

Loretta Lynn

Wokalistka. Ikona muzyki country. Dożyła 90 lat.

Loretta Lynn Wikimedia Commons/Domena Publiczna

7.10

Phil Read

Brytyjski motocyklista. Pierwszy w historii tej dyscypliny mistrz świata w klasach 125, 250 oraz 500 cm. Zmarł w wieku 83 lat.

14.10

Robbie Coltrane

Szkocki komik i aktor, znany przede wszystkim z ról Rubeusa Hagrida w cyklu filmów o Harrym Potterze i Valentina Zukovsky’ego w filmach „GoldenEye” i „Świat to za mało”. Miał 72 lata.

Robbie Coltrane Wikimedia Commons/Domena Publiczna

Czytaj więcej Film Nie żyje gwiazdor "Harry'ego Pottera" Robbie Coltrane Zmarł Robbie Coltrane, brytyjski komik i aktor, znany przede wszystkim z ról Hagrida z cyklu filmów o Harrym Potterze

24.10

Leslie Jordan

Amerykański aktor, zdobywca Emmy Award za rolę w serialu Will & Grace (2006). Występował w filmach kinowych i produkowanych dla telewizji, jednak najbardziej kojarzony jest z pracą przy serialach tv. Grał także w teatrze. Miał 67 lat.