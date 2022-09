Prezydencki dekret został opublikowany na portalu rosyjskich informacji prawnych.

„Zgodnie z art. 89 ust. a Konstytucji Federacji Rosyjskiej postanawiam: przyznać obywatelstwo Federacji Rosyjskiej następującym osobom: Edward Joseph Snowden, urodzony 21 czerwca 1983 r. w Stanach Zjednoczonych” - głosi dekret. Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, cytowany przez agencję RIA Nowosci przekazał, że nadanie rosyjskiego obywatelstwa nastąpiło na wniosek samego zainteresowanego. O to samo ma się starać także żona Snowdena.

Po wydaniu dekretu w mediach społecznościowych zaroiło się od komentarzy, w których użytkownicy zastanawiali się, czy Snowden będzie podlegał mobilizacji, zarządzonej przez Putina. Zaprzeczył temu jego prawnik Anatolij Kuczerna. - (Snowden) nie służył w armii rosyjskiej, dlatego zgodnie z naszym obecnym ustawodawstwem nie należy do tej kategorii obywateli, która jest teraz powołana - powiedział adwokat, którego słowa przytacza RIA Nowosci.



Amerykanin, były pracownik amerykańskich służb wywiadowczych, który ujawnił kilkaset tysięcy dokumentów NSA (agencja zajmująca się wywiadem elektronicznym), w 2013 roku znalazł schronienie w Rosji przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości.

Miejsce pobytu Snowdena nie jest ujawniane przez Rosjan, podobno do jego ochrony zatrudnieni są agenci FSB. Snowden w ostatnich latach regularnie pojawiał się natomiast na różnych konferencjach na całym świecie, łącząc się z ich uczestnikami za pomocą internetu.

Choć Snowden pozostaje bardzo aktywny na Twitterze, do tej pory nie skomentował wojny rozpętanej przez Władimira Putina na Ukrainie. Po inwazji na dwa miesiące zamilkł. Gdy wrócił, zaczął od odniesienia się do decyzji Sądu Najwyższego USA dotyczącej prawa do aborcji.