- Właściciele sklepów, którzy pozostawiają otwarte drzwi podczas pracy klimatyzacji, doprowadzają do 20 procent większego zużycia i jest to absurdalne - powiedziała francuska minister ds. transformacji ekologicznej, Agnès Pannier-Runacher, w radiu RMC.

Zapowiedziała, że są też plany dalszego ograniczenia używania podświetlanych szyldów w nocy.

- W najbliższych dniach wydam dwa dekrety: pierwszy poszerzy zakaz reklam świetlnych, niezależnie od wielkości miasta, między godziną 1 rano a 6 rano - powiedziała pani Pannier-Runacher gazecie Le Journal du Dimanche. Wyjątki będą dotyczyć lotnisk i dworców kolejowych.

- Drugi zabroni sklepom mieć otwarte drzwi podczas pracy klimatyzacji i ogrzewania - dodała minister.

Przedsiębiorstwa, które naruszą nowe przepisy dotyczące zamykania drzwi, zostaną ukarane grzywną w wysokości 750 euro. Firmy, które nie wyłączają świateł na noc, zostaną ukarane grzywną w wysokości 1 500 euro.

Letnie fale upałów doprowadziły do tego, że niektóre francuskie miasta, w tym Bourg-en-Bresse, Lyon, Besançon i Paryż, już od połowy lipca podlegają nowym przepisom dotyczącym zamykania drzwi, ale rząd teraz rozwija ten program na skalę krajową.

Około 300 miast już podlega zasadom zakazu oświetlania reklamy między 1 rano i 6 rano, ale to będzie również wprowadzane ogólnokrajowo.

Zmiany nadchodzą, gdy kraje dążą do zakończenia zależności od rosyjskich paliw kopalnych od czasu inwazji na Ukrainę, z dużymi obawami, że Moskwa może spowodować zimowy chaos, jeśli Władimir Putin zdecyduje się odciąć dostawy paliwa do krajów europejskich.

Francuski prezydent Emmanuel Macron zobowiązał się do zmniejszenia zużycia energii we Francji o 10 procent do 2024 roku.

Wcześniej ministrowie zapowiedzieli, że rozważają racjonowanie energii w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.

Francuski minister finansów Bruno Le Maire powiedział, że narody europejskie powinny być teraz przygotowane na "całkowite odcięcie" rosyjskiego gazu, co według niego było "najbardziej prawdopodobnym scenariuszem".