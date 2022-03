W poniedziałek, w czasie spotkania premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera, Jarosława Kaczyńskiego z przedstawicielami opozycji, rząd przedstawił propozycję zmian w konstytucji, które umożliwiłyby wyłączenie wydatków na armię z przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu długu publicznego. Spotkanie premiera i wicepremiera z opozycją miało związek z sytuacją na Ukrainie, gdzie od 24 lutego trwa pełnowymiarowa, rosyjska inwazja.



Reklama

Takie rozwiązanie miałoby umożliwić szybszą modernizację polskiej armii poprzez zwiększenie wydatków na obronność.

Czytaj więcej Dyplomacja Co Joe Biden powie w Warszawie? Biały Dom uchyla rąbka tajemnicy Prezydent USA, Joe Biden, w przemówieniu, jakie wygłosi o godzinie 18 na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie ma stwierdzić, że "wolny świat" sprzeciwia się inwazji Rosji na Ukrainę i że największe gospodarki świata są zjednoczone w przekonaniu o konieczności powstrzymania Władimira Putina - poinformował Biały Dom.

Parlament przyjął też opracowaną przez rząd Ustawę o obronie Ojczyzny, która przewiduje zwiększenie wydatków na armię.

Minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak, mówił w Sejmie, że już w 2023 roku wydatki na polską armię mają wzrosnąć do poziomu 3 proc. PKB (obecnie jest to ok. 2 proc. PKB - takiego poziomu wydatków na armię wymaga od państw członkowskich NATO).

Reklama

W czasie rozmowy z prezydentem Joe Bidenem w Warszawie prezydent Andrzej Duda ma poruszyć m.in. temat przyspieszenia dostaw do Polski zakupionych w USA baterii rakiet Patriot, myśliwców F-35 i czołgów Abrams.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy - ich zdaniem - Polska powinna zwiększać wydatki na obronność, nawet jeśli będzie się to wiązało ze wzrostem zadłużenia państwa.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 54 proc. respondentów.

Autopromocja Specjalistyczna wiedza w zasięgu ręku Tylko 9,90 zł / miesiąc za pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" KUP TERAZ

Odpowiedzi "nie" udzieliło 19,1 proc. ankietowanych.

26,9 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Reklama

- Poparcie dla takiej polityki rośnie wraz z wiekiem badanych: najczęściej popierają ją osoby 35-49 lat i 50 i więcej lat (odpowiednio 57% i 58%), wśród osób do 24 r. życia jest to 41%. Wśród najmłodszych badanych jest też najwięcej przeciwników zwiększania wydatków na obronność – 32%. Nie ma większych różnic w poparciu zwiększenia wydatków na zbrojenia ze względu na poziom wykształcenia. Najmniej przeciwników ma taka polityka wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (10%, wobec 19-21% w pozostałych grupach). Aż 34% tych osób nie ma zdania w tej sprawie. Biorąc pod uwagę osiągane dochody, najbardziej popierają wzrost wydatków na armię osoby z dochodami 3001-5000 PLN miesięcznie (60%), a największy odsetek przeciwników jest wśród osób o najwyższych dochodach – 5000 PLN i więcej (28%). Zwiększanie wydatków na obronność popierają najczęściej osoby z miast 200-499 tys. mieszkańców (61%). Najwięcej przeciwników taka polityka ma wśród mieszkańców wsi (22%) i miast do 20 tys. mieszkańców (21%) - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 22.03-23.03.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.