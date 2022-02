29 grudnia prezes TVP Jacek Kurski ogłosił, że gwiazdą "Sylwestra marzeń" w Zakopanem będzie amerykański piosenkarz Jason Derulo.

"Sylwester Marzeń wraca do Zakopanego. Do plejady gwiazd polskich i europejskich dołącza dziś megagwiazda światowa - amerykański wokalista, kompozytor, producent i tancerz Jason Derulo. Polacy zasługują na najlepszych artystów i Telewizja Polska im to zapewnia. Bądźmy razem. TVP" - napisał na Twitterze.

Godzinę wcześniej o zakontraktowaniu Derulo dowiedzieli się widzowie Panoramy TVP2. Jak podaje "Presserwis", decyzję o przekazaniu tej informacji podjął wydawca programu Mariusz Pietrasik.

Z ustaleń portalu wynika, że wydawca został zawieszony przez przełożonych. Pietrasik miał już wrócić do pełnienia swoich obowiązków.

Biuro prasowe TVP przesłało w tej sprawie komentarz: Telewizja Polska nie komentuje wewnętrznych spraw redakcyjnych i kadrowych. Jednak w odpowiedzi na sugestię zawartą w pytaniu informujemy, że pan Mariusz Pietrasik jest wydawcą "Panoramy"