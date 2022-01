Jak poinformowały władze regionu Cuzco, na skutek opadów rzeka Alccamayo wystąpiła z brzegów. Połączenie kolejowe z główną atrakcją turystyczną Peru, Machu Picchu, zostało przerwane. Domy w pobliżu rzeki zostały zalane, nie ma doniesień o ofiarach. Obrona cywilna przekazała, że zalane zostały dwa hotele w położonym u podnóża Machu Picchu mieście Aguas Calientes.

Jedna z dwóch firm zajmujących się transportem kolejowym w regionie przekazała, że ruch pociągów został wstrzymany do odwołania.

Na terenie położonego na wysokości ponad 2 tys. m n.p.m Machu Picchu nie odnotowano uszkodzeń wywołanych deszczem.

Zbudowane w XV wieku Machu Picchu to najlepiej zachowane miasto Inków i główna atrakcja turystyczna Peru, odwiedzana rocznie przez ok. 1,5 mln osób. W 2021 r. z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 liczba turystów spadła do 447 tys.

W 2020 r. gospodarka Peru skurczyła się o ponad 11 procent, recesja trwała do czerwca ubiegłego roku. Jedną z najbardziej dotkniętych gałęzi gospodarki była turystyka, w której odnotowano spadek obrotów o ponad 50 proc.