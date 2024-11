Jedwabny Szlak w Ameryce Południowej. Chiński megaport w Peru

Na powierzchni 141 hektarów COSCO Shipping Ports z Hongkongu, wiodący na świecie operator portów i inwestor w nie, posiadacz 60 proc. udziałów w porcie peruwiańskim i jego filia transportu morskiego COSCO Shipping zainwestują w tę budowę 3,5 mld euro, a od władz w Limie otrzymały koncesję na 30 lat eksploatacji. Pozostałe 40 proc. udziałów należy do peruwiańskiego inwestora Portuarias Chancay.

Reklama

Obecnie trwa budowa terminala głębokiego zanurzenia (18 metrów), który będzie przyjmować największe na świecie kontenerowce, zdolne do transportu 18-24 tys. kontenerów. W początkowym okresie będzie odbierał i wysyłał milion kontenerów rocznie, później 1,5 mln. Wszystkie urządzenia portowe, także pojazdy autonomiczne mają napęd elektryczny, nie emitują spalin.

Czytaj więcej Biznes Peru karze Hiszpanów za trucie środowiska Władze Peru ukarały hiszpański koncern Repsol za zanieczyszczenie morza i rezerwatów przyrody ropą. Do wody na obszary chronione trafiło 10 tysięcy baryłek ropy przeznaczonych dla hiszpańskiej rafinerii. Zatruty został obszar 18 tysięcy kilometrów kwadratowych.

W 2016 r. Chiny przejęły port w Pireusie (Grecja), aby zwiększyć obecność swych towarów w Europie. Port w Chancay pozwoli z kolei przewozić do Ameryki Płd. więcej towarów taniej. Rejsy z Chin do Peru skrócą się z 40 do 21-23 dni, szybciej będzie odbywać się też rozładunek i załadunek statków, a koszt transportu zmaleje o 20 proc. Docelowo w porcie ma działać 15 nabrzeży, pracę w nim znajdzie 8500 ludzi, a roczne obroty wyniosą 4,5 mld dolarów. Zasadniczą działalność handlową porty zacznie na początku 2025 r.

Jedwabny Szlak w Ameryce Płd.

Budowa tego megaportu nie jest żadnym zaskoczeniem, to fragment programu nowego Jedwabnego Szlaku, ogłoszonego przez Pekin w 2013 r. Jego celem jest budowa infrastruktur w transporcie morskim, drogowym i kolejowym zwłaszcza w krajach rozwijających się. W Ameryce Płd. już 7 krajów przystąpiło do tego programu: Peru, Argentyna, Chile, Boliwia, Ekwador, Panama i Wenezuela. A konsekwencją budowy portu w Chancay będzie położenie linii kolejowej z Peru do Brazylii wzdłuż wybrzeża Pacyfiku.