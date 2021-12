Młodzieżowe Słowo Roku to coroczny plebiscyt organizowany od 2016 roku przez Wydawnictwo Naukowe PWN we współpracy z projektem „Słowa klucze” w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Celem plebiscytu jest wyłonienie najbardziej popularnych słów należących do slangu młodzieżowego.