Kraje Europy Wschodniej mają najniższe wskaźniki szczepień wśród państw Starego Kontynentu. Mniej niż połowa populacji otrzymała co najmniej jedną dawkę.

Nowe infekcje w regionie stale rosną i obecnie wynoszą średnio ponad 83 700 przypadków dziennie, co jest najwyższym poziomem od listopada ubiegłego roku. Europa Wschodnia, choć zamieszkuje ją zaledwie 4 proc. ludności świata, odpowiada za około 20 proc. wszystkich nowych przypadków odnotowanych na świecie

Według analizy Reutersa, trzy z pięciu krajów o największej liczbie zgonów na świecie znajdują się w Europie Wschodniej - Rosja, Ukraina i Rumunia.

W Rosji w ciągu ostatniej doby potwierdzono zakażenie koronawirusem u 37 678 kolejnych osób. Sobota jest piątym dniem z rzędu z rekordem przypadków.

Więcej spotkań towarzyskich w zamkniętych pomieszczeniach po zniesieniu ograniczeń tuż przed nadejściem zimy powoduje wzrost infekcji COVID-19 w wielu krajach Europy - powiedział w czwartek Mike Ryan, dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia.

Setki osób protestowały w Sofii i innych miastach przeciwko obowiązkowym certyfikatom, które weszły w życie w czwartek, ograniczając dostęp do wielu zamkniętych przestrzeni publicznych.

Badanie Komisji Europejskiej wykazało, że co najmniej jedna osoba na trzy w większości krajów na wschodzie Unii Europejskiej nie ufa systemowi opieki zdrowotnej. Dla całej wspólnoty takich odpowiedzi było 18 proc.

Najgorsza sytuacja w Rosji

Według analizy Reutersa, ponad 40 proc. wszystkich nowych przypadków odnotowanych w Europie Wschodniej miało miejsce w Rosji, gdzie co pięć minut 120 osób uzyskuje wynik dodatni. - System opieki zdrowotnej w kraju działa pod dużym obciążeniem - powiedział w środę minister zdrowia Michaił Muraszko. W piątek w kraju odnotowano rekordową liczbę ofiar śmiertelnych czwarty dzień z rzędu.

Do tej pory Rosja zaszczepiła około 36 proc. swojej populacji jedną dawką szczepionki.

Moskwa, najludniejsze miasto i stolica kraju, zamknie w przyszłym tygodniu wszystkie przedsiębiorstwa z wyjątkiem podstawowych sklepów, takich jak supermarkety i apteki, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby.

W ciągu doby na Ukrainie zmarło 614 chorych na COVID-19 - najwięcej od początku epidemii w tym kraju. To o 68 więcej zgonów w ciągu doby niż dzień wcześnie.

Słowacja zgłosiła 3 480 nowych przypadków COVID-19 19 października, co stanowi najwyższą dzienną liczbę od marca. Kraj ten ma jeden z niższych wskaźników szczepień w UE, z nieco ponad połową dorosłej populacji w pełni zaszczepionej.

W Rumunii szpitale są wykorzystane do granic możliwości, a łóżka są w pełni zajęte w całym kraju. Również kostnice pracowały na pełnych obrotach. We wtorek kraj ten poinformował o rekordowej liczbie ofiar śmiertelnych i zakażeń. Wirus zabijał w tym miesiącu średnio co pięć minut jedną osobę w kraju.

Ukraina zarejestrowała w piątek drugi dzień z rzędu rekordową dzienną liczbę nowych zakażeń koronawirusem i związanych z nimi zgonów. Przedłużyła również stan wyjątkowy, który pozwala władzom na wprowadzenie ograniczeń do końca roku.