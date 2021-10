WHO: To może być ostatnia szansa na odkrycie pochodzenia koronawirusa

Nowo powołana przez WHO grupa doradcza ds. niebezpiecznych patogenów może być "ostatnią szansą" na ustalenie pochodzenia koronawirusa SARS-CoV-2. WHO wzywa Chiny do dostarczenia danych na temat pierwszych przypadków zakażeń koronawirusem wykrytych w tym kraju.