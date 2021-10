- Nie jesteśmy w stanie przekonać ich w inny sposób, by się zaszczepili - powiedziała premier Ingrida Simonyte podczas transmitowanego przez telewizję posiedzenia rządu.

Na Litwie zaszczepionych jest 73 proc. wszystkich dorosłych mieszkańców kraju, co odpowiada średniej Unii Europejskiej, jednak jedna trzecia osób powyżej 75. roku życia nie przyjęła preparatu. To jeden z najgorszych wyników wśród państw wspólnoty.

Dwie trzecie ze wszystkich 4965 zgonów spowodowanych przez COVID-19 w tym kraju dotyczyło tej grupy wiekowej.

Jeśli parlament w przyszłym tygodniu zatwierdzi program, rząd przeznaczy do 27 mln euro, aby zapłacić osobom powyżej 75. roku życia, które przyjmą pełne szczepienia między wrześniem a listopadem.

Osoby już zaszczepione otrzymają pieniądze, jeśli do końca marca przyszłego roku przyjmą zastrzyk przypominający.

- Jeśli to pomoże przynajmniej niektórym ludziom podjąć właściwą decyzję i uniknąć ciężkiej choroby lub śmierci - to jest to inwestycja warta realizacji - wyjaśniła szefowa rządu.