Pfizer testował szczepionkę m.in. na dzieciach z Polski. Przekazano wyniki

Pfizer i BioNTech poinformowały we wtorek, że rozpoczęły składanie dokumentów do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków w celu uzyskania autoryzacji ich szczepionki przeciw Covid-19 u dzieci w wieku od 5 do 11 lat.